Сладкий торт из кабачков со сметанным кремом — сочный, влажный, овощ не чувствуется

Сладкий торт из кабачков со сметанным кремом — сочный, влажный, овощ не чувствуется

Сладкий кабачковый торт со сметанным кремом — это гениальный способ использовать урожай кабачков, превратив овощ в нежный, влажный и ароматный десерт. В готовом торте вы совершенно не почувствуете кабачок: он придает лишь сочность и легкую воздушность.

Для приготовления понадобится: 500 г кабачков, 3 яйца, 200 г сахара, 100 мл растительного масла, 300 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин. Для крема: 500 г сметаны (25–30%), 150 г сахарной пудры, ванилин.

Рецепт: кабачки натрите на мелкой терке, отожмите сок. Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, кабачки, ванилин, затем муку, соду, разрыхлитель и соль, замесите жидкое тесто. Разлейте по двум формам (или выпекайте коржи поочередно) и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут.

Остудите коржи, разрежьте каждый пополам. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Оставьте пропитаться в холодильнике на 4–6 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачковый торт по этому рецепту. Удивило, что коржи получились мягкими и пористыми. Для более завершенного вида украсьте торт тертым шоколадом.

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