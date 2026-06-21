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21 июня 2026 в 06:02

«Гулкий и матовый»: перечислены признаки спелого арбуза

Роскачество: хорошие арбузы всегда матовые, гулкие и с отчетливым рисунком

Ломтики арбуза Ломтики арбуза Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для выбора качественного арбуза следует обращать внимание на несколько признаков, сообщает в Роскачестве. Эксперты предупредили, что покупка плодов с повреждениями недопустима из-за риска пищевого отравления.

Согласно сообщению ведомства, у качественного арбуза должна быть матовая корка с отчетливым рисунком и ярко-желтое земляное пятно, что свидетельствует о его естественном созревании. Также важно, чтобы при ударе плод издавал средний, «гулкий» звук: глухой звук может говорить о перезрелости, а излишняя звонкость — о незрелости.

Кроме того, специалисты советуют не полагаться исключительно на сухой «хвостик», поскольку плодоножка может высохнуть в течение нескольких дней даже при транспортировке зеленого плода. Категорически запрещается приобретать арбузы с трещинами, проколами или надрезами, так как через эти повреждения микроорганизмы быстро попадают в плод, вызывая размножение бактерий.

При покупке следует проверять наличие у продавца декларации о соответствии от производителя, а также личной медицинской книжки и информации о юридическом лице, поскольку отсутствие такой документации является поводом для отказа от покупки. Наконец, в организации подчеркнули, что перед употреблением арбуз необходимо вымыть и обсушить.

Ранее в Роскачестве посоветовали взрослым людям увеличить потребление воды на пол-литра в жаркую погоду. Специалисты подчеркнули, что в летний период необходимо корректировать питьевой режим.

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«Гулкий и матовый»: перечислены признаки спелого арбуза
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