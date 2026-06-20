Фаршированные кабачки — легкий вариант без фарша: будете готовить все лето — начинка с фетой и помидорами

Фаршированные кабачки — легкий вариант без фарша: будете готовить все лето — начинка с фетой и помидорами

Фаршированные кабачки без фарша — это легкое сочное блюдо, которое идеально подходит для летнего ужина. Лодочки с начинкой из томатов, лука, феты и укропа запекаются до мягкости и приобретают нежный, пикантный вкус.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 2 помидора, 1 луковица, 100 г сыра фета, пучок укропа, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачки разрежьте пополам вдоль, выньте мякоть ложкой, посолите лодочки. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10 минут. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру, нарежьте кубиками, добавьте к луку, тушите 5 минут. Добавьте раскрошенный сыр фета и рубленый укроп, перемешайте. Начините кабачки, запекайте еще 10–15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачки по этому рецепту. Удивило, что, несмотря на отсутствие мяса в начинке, лодочки получились очень сытными. Но при желании для плотности блюда в начинку можно добавить 2–3 ст. л. отварного риса.

Ранее стало известно, как приготовить горячие рулетики из кабачков: просто скручиваете — и на 20 минут в духовку.