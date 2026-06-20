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20 июня 2026 в 11:39

Жду сезон кабачков, чтобы готовить эту вкусняху по-корейски — никакая морковь не нужна

Фото: D-NEWS.ru
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Сытная, хрустящая и с диким чесночным ароматом. Эта закуска из кабачков заменит тебе любой салат, а готовится проще пареной репы.

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг, морковь — 1 кг, лук — 500 г, сахар — 1 ст., растительное масло — 1 ст., уксус 9% — 1 ст., соль — 2 ст. л., кориандр — 1 ст. л., черный перец — 1 ч. л., гвоздика — 1 ч. л., кардамон — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала я режу кабачки брусочками, морковь тру на корейской терке, а лук шинкую тонкими кольцами. Самое сложное — не съесть все сырым, пока готовишь заправку. Для нее я просто смешиваю сахар, масло, уксус, соль и все пряности: кориандр, перец, гвоздику и кардамон. Заливаю этой огненной смесью овощи, перемешиваю руками, чтобы каждый кусочек пропитался. Накрываю крышкой и отправляю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Через сутки кабачки становятся хрустящими, прозрачными и безумно ароматными — идеальная закуска под мясо или просто так.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Хруст невероятный, чеснок и специи дают такой аромат, что соседи прибежали. Мой совет: дайте настояться хотя бы часа два — вкус станет насыщеннее.

Проверено редакцией
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