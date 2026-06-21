«Пляжная судья» поплатилась за вынесение решений из сочинских «шезлонгов»

Российскую судью, которая выносила решения во время отдыха в сочинском санатории, лишили гарантий неприкосновенности и материального содержания, пишет Telegram-канал Mash. В ходе разбирательств выяснилось, что некоторые судебные заседания по документам проходили одновременно.

Сама бывшая судья объясняла это техническими ошибками. При этом участники процессов рассказывали, что им предлагали писать заявления о рассмотрении дел без участия судьи. После проверки женщину отправили в отставку. Обычно в таких случаях судьи сохраняют неприкосновенность и получают выплаты в размере 80-85% от зарплаты. Однако бывшую судью лишили и этих гарантий.

По данным источника, женщина удаленно участвовала в рассмотрении дел, давала указания секретарю и вынесла 10 судебных решений. Как утверждает канал, в это время она находилась в санатории в Сочи, хотя на работе сообщила, что проведет отпуск в Тамбове. Во время одного из видеозвонков ее местонахождение выдало попавшее в кадр море.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку судьи Верховного суда РФ, бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова, имущество которого было обращено в доход государства. Последний покинул должность в октябре 2025 года в разгар рассмотрения антикоррупционного иска прокуратуры, нашедшей у него и его партнера активы на сумму более 9 млрд рублей.