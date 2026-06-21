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21 июня 2026 в 18:59

«Работайте, братья»: патриарх Кирилл обратился к православным россиянам

Патриарх Кирилл призвал работать над укреплением веры в народе

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Укреплять православную веру в народе нужно не покладая рук, такое мнение высказал глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к пастве во время службы в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Он заявил, что духовенство России и Белоруссии должно трудиться во имя защиты Отечества, трансляцию вел канал «Спас».

Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, еще и еще раз хочу сказать: работайте, братья, — сказал священнослужитель.

До этого патриарх Кирилл направил официальное поздравление митрополиту Шио по случаю его избрания католикосом-патриархом всея Грузии. В своем послании предстоятель РПЦ отметил, что сестринские церкви издревле связаны на протяжении общей истории.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступила с инициативой включить патриарха Кирилла в черный список Евросоюза в составе 21-го пакета антироссийских санкций. Его имя оказалось в подготовленном Брюсселем пакете ограничительных мер. По информации СМИ, предложение пока находится на стадии рассмотрения.

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