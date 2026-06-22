В Совфеде объяснили, скажется ли отставка Стармера на русофобии в Британии

В Совфеде объяснили, скажется ли отставка Стармера на русофобии в Британии Косачев: отставка Стармера не изменит русофобскую традицию Британии

Отставка Кира Стармера с поста британского премьера не повлияет на русофобскую политику Великобритании, поскольку Лондон не откажется от этой линии, заявил ТАСС вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его мнению, Стармер был лишь слабым звеном в общем тренде деградации европейских лидеров.

Стармер был откровенно слабым премьером, и в этом смысле лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения качества европейских лидеров в последние годы. Но его отставка никак не скажется на политике Великобритании на российском направлении. Кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, прерывавшейся лишь единожды — в годы Второй мировой войны, — считает сенатор.

Ранее Стармер объявил об отставке. Он продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника. Стармер заявил, что попросил национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график проведения выборов.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что отставка премьер-министра Великобритании стала важным сигналом для других продолжающих эскалацию конфликта европейских политиков. По его оценке, к уходу Стармера привели его провокационный курс, провалы в миграционной политике, рост преступности и ошибки в энергетике и экономике, передает ТАСС.