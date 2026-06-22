Раскрыты масштабы лесных пожаров в 40 регионах России МЧС: 587 лесных пожаров возникло на прошлой неделе в 40 регионах России

За минувшую неделю в 40 регионах России зарегистрировали 587 очагов лесных пожаров общей площадью более 68 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По данным ведомства, наиболее напряженная обстановка сохраняется в регионах Сибирского федерального округа.

За отчетный период в 40 субъектах возникло 587 очагов лесных пожаров на площади свыше 68 тысячи гектаров, — рассказали в ведомстве.

Для защиты населенных пунктов в Красноярском крае привлекалась авиация МЧС. Спасатели уточнили, что на очаги возгораний сброшено 57 тонн воды.

Ранее на Ямале вспыхнули четыре природных пожара. Возгорания зарегистрированы в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах. По предварительным данным, огонь охватил 470 гектаров. В тушении пожара участвовали 144 человека.

До этого крупный лесной пожар, вспыхнувший в пятницу, 12 июня, в районе Эрбон муниципалитета Падрон на северо-западе Испании, уничтожил около 330 гектаров территории. Один из населенных пунктов полностью эвакуировали из‑за десяти домов, оказавшихся в зоне риска.