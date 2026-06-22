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22 июня 2026 в 12:11

Шеф-повар рассказал, как выбрать качественный квас

Шеф-повар Емельяненко: качественный квас не должен быть слишком сладким

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Качественный квас не должен быть слишком сладким или иметь приторный «хлебный» оттенок, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» шеф-повар Василий Емельяненко. Он отметил, что этот напиток отлично подходит для приготовления холодных супов, заправок или маринадов.

Мне кажется, хороший квас не должен быть слишком сладким и слишком «хлебным». Если вкус слишком приторный, это уже мешает. Такой напиток тяжело использовать в готовке, да и просто пить не всегда приятно. В советское время квас из бочек был очень сбалансированным — не слишком сладким и не слишком кислым. Именно такой вкус я считаю правильным, — поделился Емельяненко.

Шеф-повар напомнил, что квас содержит витамины группы B и полезные пробиотики. По его словам, напиток отлично утоляет жажду, и он полезнее большинства лимонадов.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева заявила, что взрослому человеку можно употреблять 200–400 миллилитров кваса в день. Она отметила, что бактерии в таком напитке улучшают работу кишечника.

Общество
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шеф-повара
квас
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