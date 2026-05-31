Этот ингредиент мог убить мой ягодный пирог, но сделал его просто божественным

Забудь про дрожжи и слоеное тесто. Этот пирог замешивается венчиком за 10 минут. Рецепт прощает любые ошибки, главное — не жалеть ягод.

Ингредиенты

Замороженные ягоды — 400 г, ряженка — 250 мл, яйцо — 2 шт., сахар — 200 г, мука — 300 г, масло растительное — 80 мл, разрыхлитель — 10 г, соль — щепотка, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала даю замороженным ягодам оттаять в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Пока они стоят, взбиваю яйца с сахаром и солью венчиком, вливаю ряженку и масло. Всыпаю муку с разрыхлителем, замешиваю жидкое тесто.

Выкладываю ягоды на дно, присыпаю мукой, заливаю тестом — и в духовку на 180 градусов на 35 минут. Готовый пирог переворачиваю на тарелку — ягоды оказываются сверху. Посыпаю сахарной пудрой и ем, пока горячий.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я боялся, что ряженка вместо кефира испортит текстуру, но пирог вышел просто божественным — воздушным, с легкой карамельной ноткой. Ягод было много, они не утонули, а равномерно распределились по тесту.