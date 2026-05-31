ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 11:49

Этот ингредиент мог убить мой ягодный пирог, но сделал его просто божественным

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудь про дрожжи и слоеное тесто. Этот пирог замешивается венчиком за 10 минут. Рецепт прощает любые ошибки, главное — не жалеть ягод.

Ингредиенты

Замороженные ягоды — 400 г, ряженка — 250 мл, яйцо — 2 шт., сахар — 200 г, мука — 300 г, масло растительное — 80 мл, разрыхлитель — 10 г, соль — щепотка, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала даю замороженным ягодам оттаять в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Пока они стоят, взбиваю яйца с сахаром и солью венчиком, вливаю ряженку и масло. Всыпаю муку с разрыхлителем, замешиваю жидкое тесто.

Выкладываю ягоды на дно, присыпаю мукой, заливаю тестом — и в духовку на 180 градусов на 35 минут. Готовый пирог переворачиваю на тарелку — ягоды оказываются сверху. Посыпаю сахарной пудрой и ем, пока горячий.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я боялся, что ряженка вместо кефира испортит текстуру, но пирог вышел просто божественным — воздушным, с легкой карамельной ноткой. Ягод было много, они не утонули, а равномерно распределились по тесту.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.