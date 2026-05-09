09 мая 2026 в 11:09

Путин высоко оценил работу российских специалистов в разработке вооружений

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Российские специалисты создают уникальные образцы вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве. Глава государства отметил, что они продолжают традиции своих предшественников.

Опираясь на современный боевой опыт, [российские специалисты] создают передовые, уникальные образцы вооружения. Разворачивают их массовое производство, — сказал Путин.

Ранее военная разведка Нидерландов MIVD заявила о росте эффективности действий российских вооруженных сил с начала спецоперации. Там отметили, что с 2022 года ВС РФ продемонстрировали высокую способность адаптироваться и выполнять поставленные задачи, у российских войск накоплен большой опыт, который они сумели эффективно интегрировать в практику.

До этого Путин сообщил, что соотношение цены и качества всегда было и остается ключевым конкурентным преимуществом российской военной продукции. Глава государства отметил, что этот критерий является определяющим для обеспечения безопасности страны и оснащения вооруженных сил.

