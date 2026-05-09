09 мая 2026 в 11:04

Песков рассказал о новом разговоре Путина и Трампа

Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Нового разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на данный момент не намечается, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, представитель Кремля уточнил, что такого нет даже в планах.

Нет, сейчас нет таких планов, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент США не исключил возможности продления режима перемирия по Украине. Отвечая на вопрос корреспондентов о перспективах прекращения огня, американский лидер заявил, что считает такой вариант развития событий допустимым. Других подробностей, касающихся возможных сроков или условий продления перемирия, Трамп не привел.

Он также заявил о готовности направить своих представителей для переговоров в Москву, если сочтет это полезным для урегулирования конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение конфликта между странами.

Политолог Юрий Самонкин заявлял, что перемирие между Россией и Украиной, приуроченное к празднованию Дня Победы, способно активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Представители администрации Трампа, вероятно, скоро вернутся к мирному процессу, отметил он.

