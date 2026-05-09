Политолог раскрыл, на что указывает перемирие в День Победы

Перемирие между Россией и Украиной, связанное с празднованием Дня Победы, может активизировать переговоры по урегулированию конфликта, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что представители администрации американского президента Дональда Трампа, вероятно, скоро вернутся к мирному процессу.

Пока Украина ведет себя крайне тихо. Надеемся, что в эти дни не будут применяться беспилотники и другие виды атак. Если действительно это перемирие состоится, ожидаем дальнейшего возвращения американцев в переговорную повестку. После того как начались боевые действия против Ирана, не было каких-либо переговоров или работы американской дипломатии в отношении Украины. Это тоже очень важный факт. Мне кажется, что потихонечку американцы все-таки начинают возвращаться к переговорному процессу, а это значит, нас ждут предстоящие мероприятия по переговорам, которые будут анонсированы весной, летом и вплоть до конца 2026 года, ― сказал Самонкин.

Он добавил, что перемирие на День Победы важно как для российской, так и для украинской сторон. Несмотря на запреты, украинцы продолжают чтить память предков и отмечают великий праздник, пояснил он.

Перемирие со стороны Украины пока, слава Богу, соблюдается. Трамп повлиял на эту ситуацию. Сейчас, в условиях майских праздников, необходимо соблюдать это перемирие, потому что на территории Украины также будут проходить акции. Хотя они запрещены официально, люди все равно будут выходить на различные мероприятия, возлагать цветы к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. В Киеве есть граждане, которые не довольны происходящим и выступают за любые мирные инициативы, в первую очередь, конечно же, чтя память своих предков. Это очень важно, ― резюмировал Самонкин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая стало результатом инициативы Трампа. По его словам, решение связано именно с предложением американской стороны.