На параде Победы раздались залпы пушек под гимн России На параде Победы на Красной площади раздались залпы пушек под гимн России

Во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве раздались артиллерийские залпы. Они прозвучали в момент исполнения гимна России.

Ранее стало известно, что во время трансляции парада Победы на Первом канале были продемонстрированы кадры реальной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Иноходец» ВС РФ. Уникальные кадры применения современной беспилотной авиации стали частью праздничного эфира, посвященного торжественному шествию на Красной площади.

До этого в рамках парада Победы по Красной площади впервые прошли солдаты войск беспилотных систем. Также в торжественном мероприятии приняли участие бойцы спецоперации на Украине.

Также сообщается, что в параде Победы на Красной площади приняли участие военные из Северной Кореи. Ими командовал старший полковник Че Юн Хун. Ведущий парада напомнил, что именно солдаты из КНДР помогали России при освобождении Курской области от Вооруженный сил Украины.

Парад Победы в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Праздничное авиашоу стало финальным аккордом военного парада в честь 81-й годовщины Победы.