Песков ответил на вопрос о попытках сорвать празднование Дня Победы

Каких-либо попыток помешать празднованию Дня Победы в этом году не предпринималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что все хорошо.

Ничего не пытались, все хорошо, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля прибыл на парад Победы, который начался на Красной площади в столице. День Победы — это священный праздник для каждого, заявил он. Также Песков признался, что у него хорошее настроение.

Он подчеркивал, что обеспечение безопасности в День Победы является абсолютным приоритетом. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи в сфере безопасности стоят в настоящее время.

До этого сообщалось, что на Красную площадь в ходе торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вынесли Знамя Победы и государственный флаг России. На мероприятии присутствуют президенты иностранных государств, российские официальные лица и военнослужащие.