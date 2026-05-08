08 мая 2026 в 10:35

Смешала яйца с мукой и вареньем — через 20 минут печенье «Варенька»: рассыпчатое, с кислинкой и тает во рту

Это гениально простой рецепт печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с маслом, маргарином и долгим замесом. Никаких жиров — только яйца, мука, варенье и немного соды. Получается обалденная вкуснятина: румяное рассыпчатое печенье с легкой кислинкой от варенья и хрустящей корочкой.

Оно очень нежное, буквально тает во рту, не крошится при нарезке и долго не черствеет. Варенье придает текстуру, легкую влажность и фруктовый аромат. Такое печенье идеально к утреннему кофе, вечернему чаю или как десерт для детского праздника. Готовится из самых простых продуктов, а исчезает со стола молниеносно.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 200 г муки, 200 г густого варенья (вишневое, смородиновое или малиновое), 1/2 ч. ложки соды, 1/2 ч. ложки лимонного сока или уксуса для гашения соды, сахар по желанию (если варенье не слишком сладкое). В миске смешайте яйца и варенье до однородности. Погасите соду лимонным соком или уксусом, добавьте в смесь. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Противень застелите пергаментом. Выпекайте при 180 °C 12–15 минут до легкого румянца. Печенье будет мягким сразу после духовки, при остывании станет рассыпчатым. Подавайте к чаю.

Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
рецепты
кулинария
десерты
печенье
Мария Левицкая
