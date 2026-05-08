08 мая 2026 в 18:00

Запекаю молодую капусту со сметаной и яйцом — получаю нежный гратен за 35 минут: золотистый, сочный и ароматнее жареной капусты

Это гениально простой рецепт овощного блюда для тех, кто считает капусту скучным гарниром, но хочет открыть ее заново. Никакой возни с многочасовым тушением — просто нашинковал, залил и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная капуста, пропеченная до мягкости, с золотистой сырно-сметанной шапкой сверху, которая подрумянивается и становится хрустящей. Гратен получается намного интереснее обычной жареной капусты — он сливочный, ароматный, с легкой кислинкой от сметаны и приятной текстурой.

Яйца скрепляют массу, делая ее однородной и не давая разваливаться. Это блюдо идеально как самостоятельный ужин, как гарнир к мясу или как горячая закуска. Дети, которые не едят капусту, уплетают его за обе щеки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 200 г сметаны (20% жирности), 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль, перец, мускатный орех по вкусу, 1 ст. ложка сливочного масла для формы. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы стала мягче. В миске смешайте сметану, яйца, соль, перец и мускатный орех. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите капусту, залейте сметанно-яичной смесью. Посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 5–7 минут перед подачей. Гратен вкусен и горячим, и теплым.

Молодая капуста, яйца, мука — и больше ничего. Самые быстрые и пышные драники в вашей жизни: вкусные, легкие и тают во рту
Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Помидоры, зелень, чесночок — и все в пакет. Закуска-«пушка» к шашлыку на раз-два
капуста
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
