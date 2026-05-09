Белая рыба на мангале: 3 лучших рецепта для минтая, трески и хека

Белую рыбу часто недооценивают. Многие считают ее суховатой и безвкусной, особенно на мангале. На самом деле проблема не в рыбе, а в способе приготовления. Правильно замаринованная и быстро прожаренная на углях белая рыба получается сочной, нежной и ароматной. Попробуйте повторить три проверенных рецепта из нашей статьи — они превратят бюджетный минтай или треску в звезду пикника.

Как жарить белую рыбу на мангале: советы

Белая рыба не содержит столько жира, как красная или скумбрия, поэтому требует быстрого маринования и быстрой жарки.

Не передерживайте — белая рыба готовится 6–8 минут. Угли должны быть горячими, но без открытого пламени. Рука над решеткой терпит 3–4 секунды. Кладите рыбу на решетку кожей вниз. Переворачивайте один раз, когда низ хорошо подрумянился и легко отходит от решетки. Всегда солите рыбу перед самой жаркой, а не в маринаде.

Совет: если треска или минтай разваливаются, несмотря ни на что, просто заверните кусок в тонкий ломтик сырого бекона или сала. Жир пропитает рыбу, и она станет сочной.

Еще один лайфхак: оставьте кожу на кусках — она держит форму и не дает рыбе развалиться на решетке.

Рецепт № 1: минтай в фольге — очень нежный и мягкий

Главный плюс белой рыбы — ее нейтральный вкус, который, как губка, впитывает ароматы специй и дымка. Лучший способ приготовить минтай — в фольге. Режем 600 г филе на куски. Маринад готовим так: 3 ложки масла, сок лимона, 2 зубчика чеснока, соль, перец, сушеный укроп. Заливаем на 20 минут.

Берем фольгу, смазываем маслом. Кладем рыбу, сверху кружок лимона, веточку петрушки. Заворачиваем плотно, чтобы сок не вытек. Такие конверты кладем на решетку или прямо на угли на 10–15 минут.

Рыба получается томленой, сочной, с лимонным ароматом. Никакой сухости.

Совет: в конверт можно добавить кружок помидора или цукини — получится рыба с овощами.

Рецепт № 2: хек в кляре на шпажках — хрустящий снаружи, мягкий внутри

Боитесь, что рыба на мангале развалится? Тогда приготовьте ее в кляре!

Хек (500 г) режем длинными брусочками. Для кляра смешиваем 2 яйца, 4 ложки муки, 50 мл молока, добавляем соль и паприку. Деревянные шпажки замачиваем на полчаса, чтобы не горели. Нанизываем рыбу, макаем в кляр. Жарим над углями — не над открытым пламенем — 4–5 минут, постоянно крутим. Кляр становится хрустящим, как панцирь, а рыба внутри остается мягкой и сочной. Не разваливается, не пригорает. Подаем с лимоном.

Совет: в кляр можно добавить мелко рубленный укроп или чесночный порошок для аромата.

Рецепт № 3: треска в луковом маринаде — советский вариант

В советское время треску на мангале делали вот так. 3 луковицы трем на крупной терке, сок не сливаем. Добавляем 2 ложки майонеза, соль, перец. Обильно обмазываем куски трески этой луковой кашицей. Оставляем на час — лук отдает весь сок, размягчает рыбу, майонез даст корочку при приготовлении.

Перед жаркой лишний лук стряхиваем. Жарим на раскаленных углях быстро — по 3–4 минуты с каждой стороны. Получается сочно, мягко, с хрустящей корочкой. Лук придает сладость и убирает сухость трески.

Совет: если нет времени ждать час, оставьте рыбу в маринаде на 30 минут. Майонез можно заменить на сметану — вкус будет нежнее.

Три рецепта — три способа пожарить белую рыбу на мангале так, чтобы она не стала сухой.