Аромат этих сдобных палочек выманит семью из комнат за минуту. Мягкое тесто, кардамон и орех — печенье, от которого не оторваться

Аромат этих сдобных палочек выманит семью из комнат за минуту. Мягкое тесто, кардамон и орех — печенье, от которого не оторваться

Когда гости на пороге, а на десерт — пустота, это печенье вас спасет. Результат — ароматная россыпь румяных палочек с хрустящей ореховой корочкой. Идеальный вариант для спонтанного чаепития или уютного семейного вечера.

Что понадобится

Мука пшеничная — 400 г, сливочное масло — 100 г, молоко — 200 мл, сахар — 80 г, яйцо — 1 шт., яичный желток — 1 шт., сухие дрожжи — 5 г, миндаль — 50 г, грецкие орехи — 50 г, кардамон молотый — 1 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Растапливаю сливочное масло и оставляю остывать. Молоко подогреваю до 36 °С, растворяю в нем сахар, добавляю сухие дрожжи и оставляю на 15 минут, чтобы появилась пенная шапка. Миндаль максимально измельчаю в блендере и смешиваю с мукой и кардамоном.

Яйцо слегка взбиваю с солью, вливаю в подошедшую молочную смесь, перемешиваю и добавляю теплое масло. Порциями ввожу мучную смесь, тщательно вымешивая тесто. Формирую шар, накрываю пленкой и оставляю на 40 минут. После обминки делю тесто на три части, каждую скатываю в жгут толщиной 1 см и нарезаю на палочки длиной 7 см.

Выкладываю их на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга, накрываю полотенцем и оставляю еще на 20 минут. Грецкие орехи измельчаю в крошку. Духовку разогреваю до 190 °С.

Желток слегка взбиваю с 2 ст. л. воды, смазываю этой смесью палочки и обильно посыпаю орехами. Выпекаю 20–25 минут до золотистого цвета. Перед подачей даю печенью полностью остыть — так оно становится идеально хрустящим.