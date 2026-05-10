Перетираю творог с маслом и мукой, добавляю изюм — через 25 минут печенье «Вензеля»: рассыпчатое, домашнее и пальчики оближешь

Это гениально простой рецепт творожного печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никаких миксеров и долгого охлаждения — просто перетер, скатал, вырезал — и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, рассыпчатое печенье с золотистой корочкой и невесомой, тающей текстурой внутри. Творог делает его мягким и воздушным, масло — рассыпчатым, а изюм добавляет приятную сладкую кислинку и сочность. Каждое печенье напоминает изящный вензель — красиво и аппетитно.

Оно не черствеет несколько дней и идеально подходит к утреннему кофе или вечернему чаю. Дети обожают «Вензеля» за сладость и хруст, а взрослые — за простоту приготовления.

Готовится из доступных продуктов, а результат достоин пекарни. Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности), 150 г сливочного масла (размягченного), 250 г муки, 50 г сахара, 50 г изюма (заранее замочите в горячей воде на 10 минут), 1 яйцо, щепотка ванилина и соли. В миске перетрите творог с размягченным маслом до однородности. Добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Добавьте обсушенный изюм, перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до легкого румянца. Подавайте к чаю.

