Красивая цветная глазурь без химии: 5 лучших рецептов помадки разных цветов

Белая глазурь — классика. Но если вам на Пасху хочется цвета — розового, зеленого, голубого, — можно приготовить красивую глазурь. Покупать гелевые красители не хочется — химия. Выход есть: натуральные порошки и соки. Делимся пятью рецептами цветной глазури без единой капли искусственного красителя.

Как будем красить глазурь? Основной принцип

Главная проблема натуральных красителей в глазури — они могут изменить консистенцию или оставить крупинки. Нашли решение: использовать будем порошки тонкого помола (матча, спирулина, куркума) или соки (свекла). И добавлять их в уже готовую белую основу, а не в сироп.

Белая основа для всех цветов

Прежде чем красить, приготовьте базовую глазурь. Она должна быть достаточно жидкой, чтобы принять краситель, и достаточно густой, чтобы не течь. Лучшая основа — глазурь на желатине или классическая сахарная с яичным белком.

Базовый рецепт глазури на желатине такой. Замочите 5 г желатина в 30 мл холодной воды из общих 60 мл на 10–15 минут, затем растворите его на водяной бане или в микроволновке (не кипятите). В сотейнике смешайте оставшиеся 30 мл воды, 180 г сахарной пудры и 1 ч. л. лимонного сока, нагревайте на слабом огне, помешивая, пока пудра не растворится (не кипятить). Снимите сироп с огня, влейте растворенный желатин, быстро перемешайте и при необходимости процедите. Дайте глазури остыть до 35–40°C (до легкого загустения).

Можно попробовать и белковую глазурь. Нужны: 1 белок, 150–200 г сахарной пудры, 1 ч. л. лимонного сока. Взбейте белок с пудрой до густых пиков, затем добавьте краситель.

Рецепт № 1. Желтая глазурь с куркумой

Куркума — самый яркий и доступный натуральный желтый краситель. Не боится нагрева, не комкуется. Минус: оставляет легкое послевкусие, но в глазури оно почти не чувствуется.

Ингредиенты: базовая глазурь (желатиновая или белковая) — 100 г, куркума — 0,5–1 ч. л. (в зависимости от желаемой яркости).

Добавьте куркуму в готовую глазурь, перемешайте венчиком до полного растворения порошка. Если остались желтые вкрапления, разотрите ложкой или пробейте блендером 5 секунд. Нанесите на кулич.

Куркума имеет свойство выгорать на свету. Храните кулич с желтой глазурью в темном месте.

Рецепт № 2. Розовая глазурь со свеклой

Свекольный сок дает нежный розовый, малиновый или даже красный цвет — зависит от концентрации. Минус: жидкий краситель разжижает глазурь, поэтому придется добавлять больше пудры.

Ингредиенты: базовая глазурь — 100 г, свекольный сок — 1–2 ч. л., сахарная пудра (для загустения) — 1–2 ст. л.

Свежий сок выжмите из сырой свеклы через соковыжималку или натрите свеклу и отожмите через марлю. Добавьте сок в глазурь, перемешайте. Если глазурь стала жидкой, добавьте сахарную пудру до нужной консистенции. Для более яркого розового увеличьте количество сока до 1 ст. л., но тогда пудры понадобится больше.

Свекольный сок можно уварить на медленном огне до густоты сиропа — тогда он будет менее водянистым и не потребует дополнительной пудры.

Рецепт № 3. Зеленая глазурь с матчей

Матча (порошок зеленого чая) дает красивый фисташковый цвет. Важно использовать качественную матчу — дешевая будет горчить и даст грязно-зеленый оттенок.

Ингредиенты: базовая глазурь — 100 г, матча — 1–2 ч. л.

Матчу просейте через мелкое сито, чтобы не было комков. Добавьте в глазурь, тщательно перемешайте венчиком. Если хотите более яркий цвет, увеличьте количество до 1 ст. л. Нанесите на кулич.

Не нагревайте матчу — от высокой температуры она темнеет и начинает горчить. Добавляйте ее в уже остывшую глазурь.

Рецепт № 4. Голубая глазурь со спирулиной

Спирулина (сине-зеленая водоросль в порошке) — единственный натуральный краситель, который дает чистый голубой и синий цвет. Эта добавка продается на маркетплейсах как средство, помогающее похудеть. У нее нет запаха и вкуса. Минус: пачкает все вокруг.

Ингредиенты: базовая глазурь — 100 г, спирулина (порошок) — 1 ч. л.

Спирулину разотрите в ступке или между ложками — она может быть комковатой. Просейте через сито. Добавьте в глазурь, перемешивайте до однородного цвета. Цвет проявится не сразу — дайте постоять 2–3 минуты.

Не кладите больше 1 ч. л. на 100 г глазури — спирулина начинает давать болотный оттенок. Если голубой получился бледным, добавьте каплю лимонного сока — он усилит цвет.

Рецепт № 5. Шоколадная глазурь с какао (коричневая)

Какао — самый простой натуральный краситель. Дает насыщенный коричневый, почти черный цвет. Не требует дополнительных ухищрений.

Ингредиенты: базовая глазурь (желатиновая или белковая) — 100 г, какао-порошок — 1–2 ст. л.

Смешайте какао с 1 ст. л. сахарной пудры (чтобы не было комков), просейте. Добавьте в глазурь, перемешайте. Если глазурь стала слишком густой, добавьте 1 ч. л. теплой воды.

Хотите не просто цвет, а приятный шоколадный вкус? Добавьте 20 г растопленного темного шоколада вместо какао. Цвет будет глубже.

Как смешивать цвета: оранжевый, сиреневый, мятный

Натуральные красители можно смешивать между собой:

оранжевый = куркума + капля свекольного сока;

сиреневый = свекольный сок + капля спирулины;

мятный = матча + капля спирулины.

Смешивайте красители в отдельной миске, прежде чем добавлять в глазурь.

Цветная глазурь с натуральными красителями — это красиво, безопасно и совсем не сложно.