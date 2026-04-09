Пасхальный кулич — не просто сдобная выпечка, а символ домашнего тепла и традиции. Но иногда хочется отойти от классики и удивить близких чем-то новым. Мы предлагаем три варианта куличей с неожиданными начинками, которые сделают праздник незабываемым. Вы узнаете простой рецепт кулича с шоколадом и вишней — он готовится без лишних хлопот. Освоите рецепт кулича пасхального в духовке с фисташковой пастой и курагой. А также научитесь готовить александрийский кулич с карамелизированными яблоками и грецкими орехами.

Простой рецепт кулича с шоколадом и вишней

Разогрейте 200 мл молока до теплого состояния, растворите в нем 1 столовую ложку сахара и 10 г сухих дрожжей. Ждите 10 минут, пока не появится пенная шапка. В отдельной миске разотрите 2 яйца с 0,5 стакана сахарного песка до светлой массы, влейте 100 г растопленного, но не горячего сливочного масла, добавьте щепотку соли по вкусу и ванилин на кончике ножа. Соедините обе смеси, затем порциями всыпьте 400 г просеянной муки. Замесите мягкое, чуть липкое тесто. Накройте его полотенцем и уберите в тепло на час. За это время займитесь начинкой: 100 г темного шоколада нарубите ножом на неровные кусочки — пусть они будут разного размера, так интереснее. 100 г сушеной вишни без косточек залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите. Когда тесто подойдет, обомните его и вмешайте шоколад и вишню. Разложите по формочкам, заполняя их на треть. Дайте постоять еще полчаса. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут. Готовый кулич полейте растопленным белым шоколадом. На разрезе вишня встречается с темными кармашками расплавленного шоколада — это настоящий праздник вкуса.

От классики к экспериментам: три рецепта куличей с необычной начинкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт кулича пасхального в духовке с фисташковой пастой и курагой

Рецепт кулича пасхального в духовке с фисташковой начинкой требует чуть больше внимания, но результат выглядит как дорогой десерт. Для опары смешайте 200 мл теплых сливок (жирностью не менее 20%), 20 г свежих дрожжей, 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки. Накройте и оставьте на 20 минут в теплом месте. В большой чаше взбейте 3 яйца с 100 г сахара в пышную пену, добавьте 150 г размягченного сливочного масла, цедру одного лимона и подошедшую опару. Просейте 500 г муки и замесите тесто — оно будет очень мягким, почти как на чизкейк. Накройте и оставьте на полтора часа.

Для начинки смешайте 100 г фисташковой пасты (можно взять готовую или смолоть фисташки с каплей масла), 50 г мелко нарезанной кураги и 10 г цельных фисташек. Когда тесто подойдет, обомните его и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около сантиметра. Равномерно распределите начинку, сверните рулетом. Затем разрежьте рулет вдоль пополам, не дорезая до конца пару сантиметров, и переплетите две полосы между собой — так начинка окажется внутри каждой складки. Уложите получившуюся заготовку в форму, дайте расстояться 40 минут. Выпекайте при 160 градусах 50 минут. Остывший кулич украсьте классической сахарной глазурью и присыпьте дроблеными фисташками. Зеленые вкрапления выглядят очень нарядно.

Александрийский кулич: рецепт с карамелизованными яблоками и грецкими орехами

Александрийский кулич славится своей нежнейшей, почти кексовой текстурой. А с яблочной карамелью он превращается в отдельный десерт. Для опары возьмите 150 мл теплого молока, 15 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Пусть постоит 15 минут. В это время отделите 4 желтка от белков. Желтки разотрите с двумя стаканами сахарного песка до кремового цвета. Добавьте 200 г очень мягкого сливочного масла, щепотку соли по вкусу, 1 чайную ложку ванильного сахара и опару. Начните всыпать 600 г муки, замешивая тесто. Когда оно соберется в ком, отдельно взбейте 4 белка в устойчивую пену и аккуратно вмешайте их в тесто. Накройте и оставьте на 2 часа в тепле без сквозняков.

Для начинки нарежьте 3 кисло-сладких яблока небольшими кубиками. В сковороде растопите 20 г сливочного масла, добавьте 2 столовые ложки сахара и обжаривайте яблоки, помешивая, пока они не станут золотистыми и не начнут карамелизоваться. В конце бросьте 50 г грецких орехов, слегка обжаренных и крупно рубленых. Полностью остудите. Когда тесто подойдет, обомните его и аккуратно вмешайте яблочную начинку. Разложите по формам, заполняя их наполовину. Дайте подняться еще 40 минут. Выпекайте при 180 градусах 45 минут. После остывания полейте глазурью и украсьте карамелизованными орешками и тонкими дольками яблока.

Простой рецепт кулича с шоколадом и вишней Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хитрости для куличей с начинкой

Главная проблема начинки в куличе — она стремится упасть на дно. Чтобы этого избежать, обваливайте любые кусочки (шоколад, орехи, сухофрукты) в столовой ложке муки перед добавлением в тесто. Если используете влажные ингредиенты вроде вишни или кураги, обязательно просушите их бумажным полотенцем. Никогда не открывайте духовку в первые 20 минут выпекания — от резкого перепада температуры кулич может осесть. Глазурь наносите только на полностью остывший кулич, иначе она растает и впитается.

Не бойтесь экспериментировать с начинками: мармеладные кубики, кокосовая стружка, мак с апельсиновой цедрой, кусочки шоколадного печенья — каждый раз у вас будет новый кулич.

