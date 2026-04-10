Классическая глазурь для куличей из желатина: не крошится и держится идеально

Многие сталкиваются с тем, что глазурь трескается и осыпается при нарезке, но с этим рецептом из желатина такого не будет. Получается плотная, белоснежная и очень красивая — как из кондитерской.

Главный плюс — простота и стабильный результат: глазурь хорошо застывает, не липнет к ножу и не осыпается даже на следующий день.

Ингредиенты

Сахарная пудра — 100 г, желатин — 1 ч. л., вода — 4 ст. л. (2 ст. л. для желатина, 2 ст. л. для сахарной пудры).

Приготовление

Желатин залейте 2 ст. л. воды и оставьте набухать примерно на 20 минут. В сотейнике смешайте сахарную пудру с оставшейся водой, прогрейте на огне до появления первых пузырьков, постоянно помешивая.

Снимите с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Сразу взбейте миксером на максимальной скорости — масса станет густой, пышной и ярко-белой.

Наносите глазурь на куличи, пока она еще теплая — она быстро схватывается и получается идеальной.

