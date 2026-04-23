Мичков оказался в массовой драке в матче «Филадельфии» с «Питтсбургом» Все полевые игроки «Филадельфии» и «Питтсбурга» оказались в штрафных боксах

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Филадельфией» и «Питтсбургом» (5:2, 3-0) состоялась массовая драка. Инцидент был зафиксирован на пятой минуте второго периода.

В частности, форвард «Пингвинз» Брайан Раст перехватил сзади за шею Трэвиса Конекны, после того как тот приехал на пятак соперника. Впоследствии у «Питтсбурга» за грубость удалили Раста (4 минуты), Самуэля Жирара, Эрика Карлссона, Райана Ши и Коннора Дьюара (все — на две минуты). У «Флайерз» санкции получили Конекны, Кэм Йорк, Трэвис Сэнхайм, Кристиан Дворак и Матвей Мичков (все удалены на две минуты).

