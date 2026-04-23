Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 11:14

Мичков оказался в массовой драке в матче «Филадельфии» с «Питтсбургом»

Все полевые игроки «Филадельфии» и «Питтсбурга» оказались в штрафных боксах

Матвей Мичков Матвей Мичков Фото: Markku Ulander/imago-images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Филадельфией» и «Питтсбургом» (5:2, 3-0) состоялась массовая драка. Инцидент был зафиксирован на пятой минуте второго периода.

В частности, форвард «Пингвинз» Брайан Раст перехватил сзади за шею Трэвиса Конекны, после того как тот приехал на пятак соперника. Впоследствии у «Питтсбурга» за грубость удалили Раста (4 минуты), Самуэля Жирара, Эрика Карлссона, Райана Ши и Коннора Дьюара (все — на две минуты). У «Флайерз» санкции получили Конекны, Кэм Йорк, Трэвис Сэнхайм, Кристиан Дворак и Матвей Мичков (все удалены на две минуты).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в РПЛ следует ввести потолок зарплат. Он отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

До этого хоккейный агент Алексей Дементьев констатировал, что продление контракта с клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон необходимо нападающему Александру Овечкину для возможности побить еще один рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Он добавил, что такое решение будет оправданным с точки зрения спорта, истории и политики.

Спорт
матчи
драки
Хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.