19 февраля 2026 в 20:31

Стакан кефира выливаю в мясо и сразу в духовку: не мариновать и не отбивать — и без того будет мягким

Фото: D-NEWS.ru
Этот ужин готовится без лишних хлопот! Стакан кефира выливаю в мясо и сразу отправляю в духовку: не мариновать и не отбивать — и без того будет мягким.

Секрет в том, что кисломолочный продукт, выступая в роли соуса во время запекания, делает волокна мяса невероятно мягкими и сочными.

Для приготовления понадобится: 500 г свинины или говядины, 1 кг картофеля, 2 луковицы, 1 стакан кефира, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для формы, 2 помидора и 100 г сыра (по желанию).

Рецепт: мясо нарежьте средними кубиками, лук — полукольцами. В миске смешайте мясо, лук, кефир, соль и специи. Картофель нарежьте крупными дольками, выложите в смазанную маслом форму для запекания, слегка посолите. Сверху равномерно распределите мясо вместе с луком и всем кефирным маринадом. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 50 минут. Затем снимите фольгу. Если используете помидоры и сыр, нарежьте помидоры кружочками, сыр натрите. Разложите помидоры поверх блюда, посыпьте сыром и запекайте еще 15–20 минут без фольги до золотистой сырной корочки.

