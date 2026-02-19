Печень, запеченная в кефире — нежнейшая, тающая, без намека на жесткость! Забудьте про жарку: мариную и в духовку

Обычный кефир в этом рецепте становится волшебным эликсиром. Его мягкая кислота работает нежно и терпеливо: расщепляет грубые волокна, убирает характерный «печеночный» привкус и возможную горечь. За 2-3 часа маринования он делает плотную говяжью печень податливой, нежной, готовой распадаться на волокна от одного прикосновения вилки. Это не просто маринад — это полное преображение.

800 г говяжьей печени очищаю от пленок и протоков, нарезаю крупными кусочками толщиной около 2 см. Заливаю 300 мл кефира комнатной температуры и оставляю мариноваться на 2-3 часа прямо на столе. Крупную луковицу нарезаю полукольцами. В форму для запекания наливаю 2 столовые ложки растительного масла, выкладываю ровным слоем лук. Сверху раскладываю печень, предварительно вынув ее из кефира шумовкой (кефир не использую), солю и щедро перчу. Отправляю в разогретую до 200°C духовку ровно на 25 минут. Для пюре: 1 кг очищенного картофеля отвариваю до готовности в несоленой воде, затем воду полностью сливаю и ставлю кастрюлю на слабый огонь на минуту, чтобы выпарить остатки влаги. Горячий картофель толку, добавляю 50 г сливочного масла, 100 мл горячих сливок и соль, взбиваю до пышного, воздушного состояния. Подаю печень с луком и образовавшимся соусом, выкладывая на подушку из картофельного пюре.

