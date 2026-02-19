Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:34

Печень, запеченная в кефире — нежнейшая, тающая, без намека на жесткость! Забудьте про жарку: мариную и в духовку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный кефир в этом рецепте становится волшебным эликсиром. Его мягкая кислота работает нежно и терпеливо: расщепляет грубые волокна, убирает характерный «печеночный» привкус и возможную горечь. За 2-3 часа маринования он делает плотную говяжью печень податливой, нежной, готовой распадаться на волокна от одного прикосновения вилки. Это не просто маринад — это полное преображение.

800 г говяжьей печени очищаю от пленок и протоков, нарезаю крупными кусочками толщиной около 2 см. Заливаю 300 мл кефира комнатной температуры и оставляю мариноваться на 2-3 часа прямо на столе. Крупную луковицу нарезаю полукольцами. В форму для запекания наливаю 2 столовые ложки растительного масла, выкладываю ровным слоем лук. Сверху раскладываю печень, предварительно вынув ее из кефира шумовкой (кефир не использую), солю и щедро перчу. Отправляю в разогретую до 200°C духовку ровно на 25 минут. Для пюре: 1 кг очищенного картофеля отвариваю до готовности в несоленой воде, затем воду полностью сливаю и ставлю кастрюлю на слабый огонь на минуту, чтобы выпарить остатки влаги. Горячий картофель толку, добавляю 50 г сливочного масла, 100 мл горячих сливок и соль, взбиваю до пышного, воздушного состояния. Подаю печень с луком и образовавшимся соусом, выкладывая на подушку из картофельного пюре.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

Проверено редакцией
Читайте также
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Общество
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Плавленый сыр больше не прилипнет к терке — простая хитрость с каплей масла экономит время и нервы хозяйки
Общество
Плавленый сыр больше не прилипнет к терке — простая хитрость с каплей масла экономит время и нервы хозяйки
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Общество
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Хотите блины как кружево? Добавьте это в молоко — блинчики будут тонкие, ажурные, с сотней дырочек. И даже без начинки объедение
Общество
Хотите блины как кружево? Добавьте это в молоко — блинчики будут тонкие, ажурные, с сотней дырочек. И даже без начинки объедение
Никаких больше запеканок. Готовлю узбекский джиз-быз с печенью и картошкой — сытный и вкусный ужин на всю семью
Общество
Никаких больше запеканок. Готовлю узбекский джиз-быз с печенью и картошкой — сытный и вкусный ужин на всю семью
еда
рецепты
печень
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.