Никаких больше запеканок. Готовлю узбекский Джиз-быз» с печенью и картошкой — сытный и вкусный ужин на всю семью

Никаких больше запеканок! Готовлю узбекский «Джиз-быз» с печенью и картошкой — сытный и вкусный ужин на всю семью. Это гениально простое и невероятно ароматное блюдо, которое переносит вас прямиком в восточную чайхану. Его необычность в том, что все ингредиенты обжариваются в казане или глубокой сковороде, пропитываясь друг другом и создавая тот самый неповторимый узбекский колорит. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, сочная печень с хрустящей корочкой, румяный картофель, карамелизированный лук и тонкий аромат зиры. Блюдо настолько сытное, что никакого гарнира не нужно — только свежая лепёшка и много зелени.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей или бараньей печени, 6–8 средних картофелин, 3 крупные луковицы, 1 головка чеснока, зира, соль, перец, масло для жарки и много свежей зелени (кинза, укроп). Картофель нарежьте крупными дольками, лук — полукольцами. Печень очистите от плёнок и нарежьте кусочками. В разогретом казане обжарьте лук до золотистости, добавьте печень и жарьте 5–7 минут. Затем выложите картофель, посолите, поперчите, добавьте зиру и целые зубчики чеснока. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности картофеля. Подавайте, щедро посыпав зеленью.

