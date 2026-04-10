3 диетических кулича для тех, кто на диете: едим и не поправляемся

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пасха без кулича не Пасха. Но если вы на диете, классический вариант с маслом, сахаром и белой мукой — враг номер один. А если еще и начинка? В одном куске бывает до 500 ккал! Хорошая новость: диетические куличи существуют. На цельнозерновой муке, без сахара, на кефире и даже без муки вообще. И да, они тоже могут быть очень вкусными! Нашли три рецепта, чтобы праздник не вызывал чувство вины.

Рецепт № 1. Кулич на цельнозерновой муке: 150 ккал на порцию

Самый приближенный к классике вариант. Цельнозерновая мука дает клетчатку и медленные углеводы, эритрит — сладость без калорий.

  • Ингредиенты: мука цельнозерновая (пшеничная или полбяная) — 300 г, кефир 1% — 200 мл, яйца — 2 шт., эритрит — 80 г, разрыхлитель — 10 г, сода — 1/2 ч. ложки, ванильный экстракт — 1 ч. ложка, изюм или цукаты без сахара — 50 г.

Яйца взбейте с эритритом до легкой пены. Влейте кефир комнатной температуры, добавьте ваниль. Смешайте муку, разрыхлитель, соду. Соедините сухую и жидкую смеси, перемешайте до однородности. В конце добавьте изюм (предварительно замочите в горячей воде на 10 минут и обсушите). Выложите тесто в бумажные формы, заполняя на 1/2. Выпекайте при 170°C 35–40 минут. Проверяйте сухой лучиной.

  • Совет: кефир должен быть комнатной температуры, иначе тесто будет плохо подниматься. Если любите послаще, добавьте еще 20 г эритрита.

Рецепт № 2. Белковый кулич без муки: 100 ккал на порцию

Для тех, кто на кето или просто хочет минимум углеводов. Вместо муки — овсяные отруби и кокосовая мука. Вкус больше напоминает кекс.

  • Ингредиенты: овсяные отруби — 60 г, кокосовая мука — 40 г, яйца — 4 шт., эритрит — 60 г, йогурт греческий 0% — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, цедра лимона, стевия по желанию.

Отделите белки от желтков. Белки взбейте с половиной эритрита до устойчивых пиков. Желтки разотрите с оставшимся эритритом, добавьте йогурт, цедру и стевию. Смешайте отруби, кокосовую муку и разрыхлитель. Соедините желтковую и сухую смеси. Аккуратно, лопаткой, вмешайте взбитые белки. Тесто должно быть густым. Выложите в формы на 1/3. Выпекайте при 160°C 30–35 минут. Не открывайте духовку первые 20 минут.

  • Совет: белковый кулич быстро черствеет. Храните его в холодильнике в закрытом контейнере не дольше двух дней.

Рецепт № 3. Творожный кулич без муки и без сахара: 120 ккал на порцию

Самый нежный вариант. Кулич не будет сухим даже без масла.

  • Ингредиенты: творог 0% — 200 г, яйца — 2 шт., овсяные хлопья (или овсяная мука) — 50 г, эритрит — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, ваниль, сушеная клюква или черника — 30 г.

Овсяные хлопья измельчите в блендере в муку. Творог пробейте блендером до пастообразного состояния. Яйца взбейте с эритритом до пышной пены. Смешайте творог, яйца, овсяную муку, разрыхлитель и ваниль. Добавьте ягоды. Выложите в формы на 1/2. Выпекайте при 170°C 30–35 минут.

  • Совет: творог берите сухой, пастообразный. Жидкий творог даст лишнюю влагу, и кулич может не пропечься. Если творог зернистый, протрите через сито.

Чем заменить эритрит, если его нет?

По нашему опыту, именно эритрит — лучший сахарозаменитель для выпечки: он не горчит, ведет себя как сахар и почти не содержит калорий. А что взять, если его нет?

  • Стевия — в 200–300 раз слаще сахара. Кладите буквально на кончике ножа. Легко пересластить, вкус может горчить.

  • Сукралоза — в 600 раз слаще, термически стабильна. Не горчит. Дозировка — на кончике ножа или по инструкции на упаковке.

  • Финики — натуральный подсластитель. 3-4 финика размочите в горячей воде, пробейте блендером и добавьте в тесто вместо сахара. Калорийность вырастет, но не критично.

Несколько важных советов. Почему не получается диетическая выпечка?

  • Диетическое тесто не поднимается так же высоко, как сдобное. Не ждите пышной шапки — кулич будет более плоским и плотным, мы проверили. Зато вы съедите его без угрызений совести.

  • Не передерживайте в духовке. Диетические куличи сохнут быстрее обычных из-за отсутствия масла. Проверяйте готовность через полчаса.

  • Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре или в холодильнике. Без масла и сахара они черствеют быстрее, но в закрытой таре остаются мягкими 2–3 дня.

Как украсить диетический кулич без сахара? Обычная глазурь на сахаре и желатине добавит калорий. Сделайте диетическую! А как именно, смотрите в нашем материале: собрали несколько рецептов.

Читайте также
На Пасху в Германии готовят такие яйца: фаршированная закуска из обычных продуктов
Общество
На Пасху в Германии готовят такие яйца: фаршированная закуска из обычных продуктов
Благодатный огонь в 2026 году: когда сойдет, как доставят, где смотреть
Семья и жизнь
Благодатный огонь в 2026 году: когда сойдет, как доставят, где смотреть
Великая Суббота Страстной седмицы — 2026: традиции, подготовка к Пасхе
Семья и жизнь
Великая Суббота Страстной седмицы — 2026: традиции, подготовка к Пасхе
Пасхальная выпечка из Польши — мазурек: не просто пирог, а настоящий праздничный десерт
Общество
Пасхальная выпечка из Польши — мазурек: не просто пирог, а настоящий праздничный десерт
Анастасия Фомина
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

