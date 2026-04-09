Монастырский кулич: нежный, пористый и ароматный — идеальный для семейного праздника

Этот рецепт сохраняет все достоинства классической монастырской выпечки. Его особенность в том, что тесто готовится на сливках и большом количестве желтков, благодаря чему кулич получается невероятно пористым и воздушным.

Монастырский кулич долго не черствеет, а лимонная цедра и ваниль придают ему изысканный аромат.

Вам понадобится: 1 кг муки, 300 мл жирных сливок (33%), 10 желтков, 200 г сахара, 150 г сливочного масла, 40 г свежих дрожжей, 100 г изюма, цедра 1 лимона, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: в теплых сливках растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Желтки взбейте с сахаром до пены. Соедините опару, желтки, растопленное масло, цедру, ванилин, соль. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Месите 15–20 минут до гладкости. Добавьте изюм, дайте подойти 2–3 часа.

Разложите тесто по формам на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 170 °C 45–60 минут. Остудите и украсьте глазурью.

