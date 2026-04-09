Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий

Убрать сахар и не получить жидкую кашицу вместо помадки сложно. Но можно. На помощь приходят сахарозаменители, натуральные подсластители и кокосовая паста. Все три варианта дают плотную, глянцевую глазурь, которая не трескается и не течет. И главное — в такой помадке почти нет калорий!

Рецепт № 1. Глазурь на эритрите с лимоном: нулевая калорийность

Эритрит (эритритол) — самый популярный сахарозаменитель для выпечки. Он слаще сахара на 30%, не горчит, ведет себя в растворах как сахар и почти не усваивается организмом. Идеален для глазури.

Ингредиенты: эритрит — 150 г, вода — 80 мл, желатин — 8 г, лимонный сок — 1 ст. ложка, ванильный экстракт — 1/2 ч. ложки.

Желатин замочите в 30 мл холодной воды на 15–20 минут. В кастрюльке смешайте эритрит и 50 мл воды. Доведите до кипения, помешивая, чтобы эритрит полностью растворился. Варите сироп 2–3 минуты на среднем огне — он должен слегка загустеть, но не пожелтеть. Снимите с огня, добавьте набухший желатин (листовой отожмите, порошковый — вместе с жидкостью). Перемешивайте до полного растворения. Влейте лимонный сок и ваниль. Поставьте кастрюльку в миску с холодной водой и мешайте венчиком, пока глазурь не остынет до теплого состояния (40–50 °C) и не начнет густеть. Покройте куличи ложкой. Застывает 30–40 минут при комнатной температуре.

Совет: эритрит кристаллизуется быстрее сахара, поэтому глазурь нужно наносить сразу, как только она достигла нужной консистенции. Не передержите — застынет комком.

Рецепт № 2. Банановая глазурь без сахарозаменителей

Вариант для тех, кто избегает любых подсластителей, даже «безопасных». Банан дает сладость, пектин помогает загустеть, а лимонный сок добавляет свежесть.

Ингредиенты: банан (очень спелый, берите прямо с коричневыми пятнышками) — 2 шт., лимонный сок — 2 ст. ложки, кокосовое масло — 2 ст. ложки, ванильный экстракт — 1/2 ч. ложки, желатин — 5 г (опционально, для плотности).

Как приготовить глазурь

Желатин (если используете) замочите в 20 мл воды. Бананы разомните вилкой в пюре или пробейте блендером до однородности. В сковороде нагрейте кокосовое масло, добавьте банановое пюре и лимонный сок. Варите на медленном огне 5–7 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не станет карамельного цвета. Снимите с огня, добавьте ваниль и, если нужно, распущенный желатин. Перемешайте. Охладите до теплого состояния. Наносите на куличи ложкой или кондитерским мешком. Застывает 20–30 минут в холодильнике (при комнатной температуре может оставаться мягкой).

Совет: банан должен быть переспелым — обычный не даст такой сладости.

Рецепт № 3. Кокосовая глазурь на агар-агаре: веганский вариант

Для тех, кто не ест желатин и хочет насыщенный кокосовый вкус. Агар-агар — растительный загуститель из водорослей. Глазурь получается плотной, глянцевой, с легким кокосовым ароматом.

Ингредиенты: кокосовая паста или кокосовое молоко высокой жирности (20%) — 200 мл, кокосовое масло — 50 г, эритрит или стевия — по вкусу (или без сладости), агар-агар — 4 г, вода — 50 мл, ванильный экстракт — 1/2 ч. ложки.

Агар-агар залейте холодной водой, оставьте на 10 минут. В кастрюле нагрейте кокосовое молоко и кокосовое масло, добавьте сахарозаменитель (если используете). Не кипятите. Агар-агар доведите до кипения, варите 1–2 минуты, помешивая. Соедините обе смеси, добавьте ваниль, взбейте блендером для эмульсии. Остудите до теплого состояния (примерно 40 °C), периодически помешивая. Глазурь должна начать слегка густеть — тогда наносите на куличи. Застывает 10–15 минут. Хранить в холодильнике.

Совет: агар-агар схватывается при комнатной температуре уже через 10–15 минут, в отличие от желатина. Поэтому наносить глазурь нужно быстро, как только она стала теплой, но еще жидкой. Повторно разогреть агар-агар нельзя — он потеряет желирующие свойства.

А чем украсить?

На низкокалорийную глазурь можно выложить те же украшения, что и на обычную: кокосовая стружка, измельченные орехи, цукаты без сахара (продаются в магазинах здорового питания), ягоды свежие или сублимированные (малина, черника). Сублимированные ягоды особенно хороши: они яркие, хрустящие и совсем не сладкие.

