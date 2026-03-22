Вместо кофе с утра готовлю этот смузи — насыщает, заряжает и не вредит. Собираю за 5 минут и наслаждаюсь: вот рецепт

Пять минут — ровно столько нужно вашему блендеру, чтобы превратить горсть ягод и зелени в бархатистый насыщенный коктейль. Это не просто напиток, а полноценный витаминный заряд, который мягко запускает день и дарит чувство легкости.

Что понадобится

Замороженная черника — 150 г, свежий шпинат — 30 г, миндальное молоко — 200 мл, натуральный йогурт — 100 г, семена льна — 1 ст. л., молотая корица — 0,5 ч. л., мед — 1-2 ч. л. (по вкусу).

Как я его готовлю

В чашу мощного блендера отправляем чернику, шпинат, миндальное молоко, йогурт, семена льна и корицу. Добавляем мед для сладости.

Взбиваем на высокой скорости в течение 1–2 минут до получения абсолютно однородной, гладкой и слегка воздушной консистенции.

Сразу же разливаем по стаканам и подаем. Для более насыщенного завтрака можно добавить половину банана или ложку овсяных хлопьев, предварительно замоченных в молоке.

