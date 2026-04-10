Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 10:49

Россиян предостерегли от использования ненатуральных красителей для яиц

Эксперт FMCG-рынка Анищенкова: синтетические красители могут содержать металлы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторые синтетические красители для яиц могут содержать вредные вещества, в том числе тяжелые металлы, заявила Lenta.ru эксперт в области товаров повседневного спроса (FMCG) Ольга Анищенкова. Их использование чревато аллергическими реакциями и отравлением. Кроме того, у детей могут появиться проблемы с концентрацией внимания.

Е102 (тартразин) — окрашивает в ярко-желтый или Е124 (понсо 4R) — делает пищу красной. Неслучайно продукты, в составе которых есть такие красители, должны иметь специальную маркировку: «Содержит красители, которые могут отрицательно влиять на активность и внимание детей». Для окрашивания яиц точно не подходят фломастеры, текстильные или строительные краски, гуашь и прочие средства для рисования, медпрепараты, лаки. Все то, что не является натуральным продуктом или пищевым красителем, — напомнила Анищенкова.

Она предупредила, что некачественные красители могут попасть в продукт, и после его употребления вызвать недомогание и общее ухудшение самочувствия. Эксперт посоветовала красить яйца с помощью луковой шелухи, шпината, куркумы, свеклы, вина и краснокочанной капусты.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что вареные яйца можно хранить в холодильнике до семи дней. Специалист подчеркнула, что при комнатной температуре данный продукт останется безопасным для здоровья не дольше двух часов.

Общество
Пасха
Здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Психолог объяснила, как помочь школьнику найти мотивацию
Уровень воды в реке Ишим стремительно идет к критической отметке
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.