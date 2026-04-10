Россиян предостерегли от использования ненатуральных красителей для яиц

Некоторые синтетические красители для яиц могут содержать вредные вещества, в том числе тяжелые металлы, заявила Lenta.ru эксперт в области товаров повседневного спроса (FMCG) Ольга Анищенкова. Их использование чревато аллергическими реакциями и отравлением. Кроме того, у детей могут появиться проблемы с концентрацией внимания.

Е102 (тартразин) — окрашивает в ярко-желтый или Е124 (понсо 4R) — делает пищу красной. Неслучайно продукты, в составе которых есть такие красители, должны иметь специальную маркировку: «Содержит красители, которые могут отрицательно влиять на активность и внимание детей». Для окрашивания яиц точно не подходят фломастеры, текстильные или строительные краски, гуашь и прочие средства для рисования, медпрепараты, лаки. Все то, что не является натуральным продуктом или пищевым красителем, — напомнила Анищенкова.

Она предупредила, что некачественные красители могут попасть в продукт, и после его употребления вызвать недомогание и общее ухудшение самочувствия. Эксперт посоветовала красить яйца с помощью луковой шелухи, шпината, куркумы, свеклы, вина и краснокочанной капусты.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что вареные яйца можно хранить в холодильнике до семи дней. Специалист подчеркнула, что при комнатной температуре данный продукт останется безопасным для здоровья не дольше двух часов.