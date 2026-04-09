09 апреля 2026 в 17:08

Врач ответила, сколько хранятся вареные яйца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вареные яйца можно хранить в холодильнике до семи дней, рассказала врач общей практики Елена Павлова. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что при комнатной температуре данный продукт останется безопасным для здоровья не дольше двух часов.

Вареные яйца можно хранить в холодильнике (0–4 °C) до семи дней, без холодильника (при комнатной температуре) не дольше двух часов, если в помещении жарко — до одного часа, — отметила специалист.

Она посоветовала после варки охладить яйца. По словам врача, для этого подойдет обычная проточная вода. Павлова обратила внимание, что лучше всего яйца хранятся в скорлупе. Специалист порекомендовала убрать их в закрытый контейнер или в упаковку.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что на Пасху следует съедать не больше трех яиц. По ее словам, переедание в этот праздник особенно опасно для тех, кто соблюдал пост, так как резкая смена рациона может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

