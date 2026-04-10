Праздник без вреда для фигуры: как приготовить низкокалорийную пасху?

Творожная пасха — блюдо калорийное. Масло, жирный творог, сахар, сметана, желтки. В классическом варианте — до 400 ккал на 100 г. Но никто не запрещает готовить пасху диетической! Заменим жирный творог на обезжиренный, масло — на йогурт, и калорийность упадет в три раза. Рассказываем, как приготовить низкокалорийную творожную пасху, которая не уступает классической по вкусу и текстуре.

Рецепт низкокалорийной творожной пасхи без масла и яиц

Низкокалорийная пасха — это не компромисс, а другой рецепт. Она не будет такой же маслянистой и плотной, как царская на желтках и сметане. Зато будет нежной, легкой. И главное — от нее не поправляются.

Продукты: творог 0–5% — 500 г, греческий йогурт 0–2% — 200 г, сахарозаменитель (эритрит, стевия) — по вкусу (примерно 50–80 г эритрита), ванильный экстракт — 1 ч. ложка, лимонный сок — 1 ст. ложка, желатин — 10 г, вода — 50 мл, ягоды или сухофрукты (по желанию) — 50 г.

Желатин замачиваем в 50 мл холодной воды на 20 минут. Творог пробиваем блендером в пасту. Если суховат, добавляем пару ложек йогурта. Туда же — сахарозаменитель (или 80 г сахара), чайную ложку ванильного экстракта, ложку лимонного сока. Все взбиваем в крем.

Желатин растапливаем на водяной бане (не кипятим!) и тонкой струйкой вливаем в творожную массу, постоянно мешая. Добавляем ягоды или сухофрукты (изюм, курагу — предварительно замочить на 10 минут в горячей воде). Выкладываем массу в пасочницу, дуршлаг или контейнер с дырочками, застеленный влажной марлей. Концы марли заворачиваем сверху. Ставим конструкцию в миску, сверху груз (банку с водой). В холодильник на 8–12 часов.

Готовую пасху переворачиваем на блюдо, снимаем марлю. Украсить советуем свежими ягодами, мятой или кокосовой стружкой.

Совет: чем дольше пасха стоит под прессом, тем плотнее она будет. 8 часов — минимум, 12 — идеально.

На 100 г готовой пасхи (без добавок и сухофруктов): калории: ~ 90-110 ккал. Белки: ~ 12 г. Жиры: ~ 1–2 г. Углеводы: ~ 8-10 г (зависит от сахарозаменителя и йогурта)

Для сравнения: классическая пасха — около 350–400 ккал на 100 г.

Низкокалорийная пасха

Чем заменить ингредиенты для еще более легкой версии

Творог. Вместо 0% берите 5% — пасха будет нежнее, а калорийность вырастет всего на 20–30 ккал на 100 г. Творог 9% уже даст около 150 ккал на 100 г — тоже приемлемо, если не злоупотреблять.

Йогурт. Греческий йогурт — идеален, он густой и не дает лишней жидкости. Можно заменить на обычный йогурт 0–2%, но тогда массу придется дольше держать под прессом, чтобы стекла лишняя сыворотка. Или добавить на 1 ст. ложку больше желатина.

Сахарозаменитель. Эритрит (эритритол) — лучший выбор для выпечки и десертов: он не горчит, ведет себя как сахар, калорийность почти нулевая. Стевия слаще сахара в 200–300 раз, кладите на кончике ножа. Сукралоза тоже подходит, но с ней осторожнее: у нее специфическое послевкусие. Если не против сахара, возьмите обычный, но калорийность вырастет на 40–50 ккал на порцию.

Желатин. В этом рецепте желатин нужен, потому что масла нет и пасха может не держать форму. Агар-агар (растительный аналог) не подойдет — он дает более жесткую, «резиновую» текстуру. Если творог очень сухой и плотный, желатин можно не добавлять, но тогда пасха будет больше похожа на творожную массу, а не на десерт.

Сухофрукты и ягоды. Самые низкокалорийные добавки — свежие ягоды (клубника, малина, черника). Они дают влагу, цвет и вкус почти без калорий. Сухофрукты (изюм, курага, чернослив) калорийнее, но их можно класть меньше, зато они сладят сами и позволят сократить количество сахарозаменителя.

Храните пасху в холодильнике не дольше 2–3 дней. Помните, что без масла и сахара она быстрее портится.

