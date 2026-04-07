«Живу по совести»: Долина поделилась главным принципом Долина заявила, что всегда извиняется за свои ошибки

Народная артистка России Лариса Долина в рамках пресс-завтрака, посвященного спектаклю «Мечты Фемиды», призналась, что всегда жила по совести. Певица отметила, что ей никогда не сложно извиниться за свои ошибки, передает корреспондент NEWS.ru.

Меня всю жизнь сцена спасала. Потому что я прошла очень серьезный, долгий, очень сложный путь. Всегда была сильная очень. Я научилась бороться с трудностями. Для меня вопрос совести никогда не стоял, я всегда с ней договаривалась. Я и живу по совести всегда и всегда жила, — сказала Долина.

Ранее стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.

До этого Балашихинский суд Московской области удовлетворил иск Долиной к фигурантам дела о мошенничестве. Аферистов обязали вернуть артистке 62 млн рублей. Первоначальные исковые требования Долиной составляли 176 млн рублей, но в ходе разбирательства были снижены до 114 млн.