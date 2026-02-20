Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 03:54

Настоящий домашний майонез: всего 5 ингредиентов и полминуты времени. Густой, нежный, без химии

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт максимально универсален. Хотите погуще — добавьте больше масла. Помягче — меньше. Любите кислинку — капните больше лимонного сока. Хочется пикантности — положите чеснок или зелень. Это ваш личный, идеально настроенный под вас соус.

Возьмите высокий и достаточно узкий стакан, в который плотно входит головка вашего погружного блендера. Аккуратно разбейте в него 1 свежее яйцо комнатной температуры. Важно: желток должен остаться целым и лежать на дне, белок — сверху.

Не перемешивая, добавьте прямо поверх яйца 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. готовой горчицы (дижонской или обычной) и 1 ч. л. свежего лимонного сока или винного уксуса.

Затем очень аккуратно, по стенке стакана, влейте 200–250 мл рафинированного растительного масла (подсолнечного или оливкового). Масло должно полностью покрыть яйцо и остальные ингредиенты, образовав сверху отдельный слой.

Опустите погружной блендер в стакан так, чтобы он полностью лег на дно и накрыл желток. Включите блендер на максимальную скорость и держите его неподвижно на дне 5–7 секунд. Вы увидите, как под ним начнет образовываться густая светлая эмульсия — это начался процесс.

Как только эмульсия появилась, начинайте медленно и плавно поднимать блендер вверх, не выключая его. Он будет постепенно захватывать масло сверху и превращать его в майонез. Весь процесс займет 10–15 секунд. Когда блендер дойдет до верха, майонез готов — густой, однородный и белоснежный. Переложите в банку и храните в холодильнике до 3–4 дней.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Общество
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
С этим соусом что ни приготовь, все вкусно — преобразит ужины в пост: грибной крем для котлет и круп
Общество
С этим соусом что ни приготовь, все вкусно — преобразит ужины в пост: грибной крем для котлет и круп
Больше не жарю минтай с луком, готовлю под соусом тартар: рыбу не узнать — обалденное горячее
Общество
Больше не жарю минтай с луком, готовлю под соусом тартар: рыбу не узнать — обалденное горячее
Пельмени не варю, а запекаю: с яичной корочкой и кунжутом. Плюс сливочно-крабовый соус — вкуснее беляшей! Ужин за 30 минут
Общество
Пельмени не варю, а запекаю: с яичной корочкой и кунжутом. Плюс сливочно-крабовый соус — вкуснее беляшей! Ужин за 30 минут
еда
рецепты
соусы
майонезы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики озвучили численность армии «людоловов» Зеленского
Работа для пенсионеров в 2026-м: кто готов их взять в штат, сколько платят
Токаев предложил учредить награду имени Трампа
Разведка Европы не верит в мир на Украине в 2026 году
Девять стран подарили Газе $7 млрд
ВСУ перешли к «медийным победам» в вопросе Купянска
В Генштабе РФ рассказали, для чего НАТО наращивает силы
«Заплатила 170 тысяч»: пациентка подала в суд на врача из-за пластики шеи
Раскрыто, кто победил на Олимпиаде в женском одиночном катании
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Ни дизеля, ни света: Орбан поставил Зеленского на место после шантажа Киева
Стало известно, какое место заняла Петросян на Олимпиаде в Милане
Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без обвинений
Обидчик Петросян вылетел из судейской бригады ОИ-2026
Российские генералы Москалик и Сарваров погибли от действий ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь ночью 20 февраля: разрушения, жертвы, что известно
ВС РФ сорвали все попытки ВСУ повторить «курскую авантюру»
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.