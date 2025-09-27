В Британии и США началось нашествие крыс BBC: в Британии и США зафиксировано нашествие крыс

Крупные города Британии и США столкнулись с резким ростом популяции крыс, сообщает BBC. Это, по данным журналистов, вызывает серьезное беспокойство у жителей.

По данным британских служб дератизации, количество обращений за помощью за последние годы увеличилось на 20%, численность грызунов варьируется между тем от 10 до 120 млн. Аналогичная ситуация в США: за последние 17 лет популяция крыс выросла на 400% в Вашингтоне, на 300% — в Сан-Франциско и на 160% — в Нью-Йорке.

Эксперты считают, что такая тенденция связана с неправильной утилизацией мусора и переменой климата. Также роль играет износ инфраструктуры.

Ранее на юго-западе Москвы жильцы ЖК «Саларьево парк» пожаловались на нашествие крыс больших размеров. По словам женщины, грызуны бегают прямо в квартирах в поисках еды, не боясь при этом людей. Жильцы обращались с жалобами в различные инстанции: префектуру Троицкого и Новомосковского округов, управу района Коммунарка и даже мэрию. На единой горячей линии им сообщили, что управляющая компания не подписала необходимый договор.