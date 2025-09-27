Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 01:36

В Британии и США началось нашествие крыс

BBC: в Британии и США зафиксировано нашествие крыс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крупные города Британии и США столкнулись с резким ростом популяции крыс, сообщает BBC. Это, по данным журналистов, вызывает серьезное беспокойство у жителей.

По данным британских служб дератизации, количество обращений за помощью за последние годы увеличилось на 20%, численность грызунов варьируется между тем от 10 до 120 млн. Аналогичная ситуация в США: за последние 17 лет популяция крыс выросла на 400% в Вашингтоне, на 300% — в Сан-Франциско и на 160% — в Нью-Йорке.

Эксперты считают, что такая тенденция связана с неправильной утилизацией мусора и переменой климата. Также роль играет износ инфраструктуры.

Ранее на юго-западе Москвы жильцы ЖК «Саларьево парк» пожаловались на нашествие крыс больших размеров. По словам женщины, грызуны бегают прямо в квартирах в поисках еды, не боясь при этом людей. Жильцы обращались с жалобами в различные инстанции: префектуру Троицкого и Новомосковского округов, управу района Коммунарка и даже мэрию. На единой горячей линии им сообщили, что управляющая компания не подписала необходимый договор.

Читайте также
Крыса отгрызла ухо двухлетнему ребенку в его кровати
Европа
Крыса отгрызла ухо двухлетнему ребенку в его кровати
Огромные крысы начали терроризировать жильцов одного из ЖК в Москве
Москва
Огромные крысы начали терроризировать жильцов одного из ЖК в Москве
Как избавиться от мышей и крыс без химии: простой народный способ, который работает лучше покупных средств
Общество
Как избавиться от мышей и крыс без химии: простой народный способ, который работает лучше покупных средств
Как навсегда избавиться от мышей зимой: простая смесь из трёх ингредиентов, которая работает лучше ловушек
Общество
Как навсегда избавиться от мышей зимой: простая смесь из трёх ингредиентов, которая работает лучше ловушек
Трамп дал ответ Зеленскому по поводу снятия ограничений на удары вглубь РФ
США
Трамп дал ответ Зеленскому по поводу снятия ограничений на удары вглубь РФ
крысы
грызуны
США
Британия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.