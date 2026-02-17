Российский боец спасся от двух дронов и миномета ВСУ благодаря хитрости Минобороны: боец ВС России на гидроцикле увернулся от двух БПЛА и миномета ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Артист сумел уйти от преследования двух украинских FPV-дронов и минометного обстрела, передвигаясь на гидроцикле, сообщило Минобороны РФ. Боец мотострелкового батальона выполнял задачу по доставке сослуживца в островную зону Херсонской области.

На обратном пути, когда боец возвращался один, за ним началась настоящая охота. Почувствовав опасность, он услышал характерный хлопок и сразу понял, что это приближается FPV-дрон. Военнослужащий начал маневрировать, пытаясь уйти от преследования. Противник не оставлял попыток: беспилотники пытались срезать путь через камыш, чтобы перехватить цель.

В общем, я увидел дрон слева — он промахнулся. Ну, и поняли, что FPV не догоняют, и решили отработать минометом, — сказал Артист.

Боец уточнил, что его спасла постоянная смена траектории движения. Он специально уходил то влево, то вправо, заставляя операторов дронов промахиваться. Маневрирование помогло Артисту и против миномета: после двух безуспешных попыток накрыть его минами противник отступил.

Свою удачу он объяснил не только техникой вождения, но и внутренним чутьем. По словам бойца, перед каждым заданием он обращается к Богу, а на воде его словно направляет внутренний голос, подсказывающий, в какую сторону лучше повернуть, чтобы избежать опасности.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.