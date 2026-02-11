Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026

Блогер с 190 нарушениями ПДД оказалась в центре скандала

Блогера-лихачку из Уфы поймали на BMW с подозрительными номерами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Инспекторы привлекли к административной ответственности жительницу Уфы, которая делилась в Сети кадрами своих правонарушений на дорогах, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии. За ее BMW числится более 190 различных административных материалов.

На улице Чернышевского дорожные полицейские обнаружили автомобиль БМВ 530I, принадлежащее девушке, припаркованное с нарушением ПДД. Также у транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО. Идентификационный номер автомобиля имеет признаки изменения, в связи с чем транспорт задержан, — сказано в сообщении.

До этого российская блогер Карина Фадеева рассказала, как на нее напала казахская модель Гулсезим Алтайбекова. По ее словам, девушка сделала это из ревности, так как отдыхала в заведении со своим молодым человеком и ругалась с ним. Инцидент произошел в клубе на Бали.

Ранее муж умершей блогер Юлии Бурцевой Джузеппе Ночерино сообщил, что намерен самостоятельно заботиться о ее дочери и не планирует передавать девочку биологическому отцу. Он подчеркнул, что воспитывал восьмилетнюю Сашу как родную и продолжит это делать.

