Блогер с 190 нарушениями ПДД оказалась в центре скандала Блогера-лихачку из Уфы поймали на BMW с подозрительными номерами

Инспекторы привлекли к административной ответственности жительницу Уфы, которая делилась в Сети кадрами своих правонарушений на дорогах, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии. За ее BMW числится более 190 различных административных материалов.

На улице Чернышевского дорожные полицейские обнаружили автомобиль БМВ 530I, принадлежащее девушке, припаркованное с нарушением ПДД. Также у транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО. Идентификационный номер автомобиля имеет признаки изменения, в связи с чем транспорт задержан, — сказано в сообщении.

