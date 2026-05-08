08 мая 2026 в 10:23

Психиатр развеял миф о поведении подростков при употреблении наркотиков

Психиатр Рудковский: замкнутость подростка не говорит об употреблении наркотиков

Замкнутость, агрессия и даже смена компании не говорят о том, что подросток употребляет наркотики, заявил психиатр Антон Рудковский. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что важно смотреть не на один симптом, а на резкость и совокупность изменений в поведении.

Важно смотреть не на один симптом, а на резкость и совокупность изменений. Если поведение меняется быстро и затрагивает сразу несколько сфер — это повод обратить внимание, — отметил Рудковский.

По его словам, подростковый кризис сопровождается постепенными изменениями, которые связаны с поиском себя. Психиатр обратил внимание, что в таком состоянии ребенок может отдаляться от родителей, спорить со взрослыми, но при этом не терять связь с реальностью. При употреблении наркотиков же изменения происходят быстро, подростки зачастую теряют интерес к привычной жизни.

Ранее психолог Юлия Королева заявила, что люди часто чувствуют себя одинокими из-за самозапрета на проявление слабости. По ее словам, боязнь обратиться за поддержкой может привести к эмоциональной опустошенности.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
