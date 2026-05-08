Психиатр развеял миф о поведении подростков при употреблении наркотиков

Замкнутость, агрессия и даже смена компании не говорят о том, что подросток употребляет наркотики, заявил психиатр Антон Рудковский. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что важно смотреть не на один симптом, а на резкость и совокупность изменений в поведении.

Важно смотреть не на один симптом, а на резкость и совокупность изменений. Если поведение меняется быстро и затрагивает сразу несколько сфер — это повод обратить внимание, — отметил Рудковский.

По его словам, подростковый кризис сопровождается постепенными изменениями, которые связаны с поиском себя. Психиатр обратил внимание, что в таком состоянии ребенок может отдаляться от родителей, спорить со взрослыми, но при этом не терять связь с реальностью. При употреблении наркотиков же изменения происходят быстро, подростки зачастую теряют интерес к привычной жизни.

