Путин принял важное решение на фоне нарушения ВСУ перемирия Путин запланировал совещание с Совбезом на фоне нарушения ВСУ перемирия

Президент РФ Владимир Путин намерен провести в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Другие подробности о заседании он не привел, передает РИА Новости.

Путин планирует сегодня вечером провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции, — отметил Песков.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков между тем заявил, что украинский президент Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении конфликта. По словам Арькова, Киев нарушает режим тишины, даже когда объявляет его сам.