В Госдуме дали советы, как выстроить хорошие отношения с соседями

Чтобы выстроить хорошие отношения с соседями, нужно научиться находить компромисс по разным вопросам, заявил в беседе с KP.RU депутат Госдумы Ярослав Нилов. При этом, по его мнению, если человек нарушает права окружающих, замалчивать проблему не нужно. Например, в случае когда сосед разводит антисанитарию в своей квартире, важно обратиться в Роспотребнадзор.

Ко мне обратились жители многоквартирного дома в Москве, где тек кран в запертой квартире. Попасть в нее не могли, перекрыли стояк, жильцы остались без горячей воды. Я направил обращение в органы, быстро вынесли решение. И соседи вместе с участковым поймали жителя этой квартиры, — рассказал Нилов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что во время ремонта на даче необходимо согласовывать с соседями некоторые изменения, например нестандартный забор. Если работы не приводят к изменению местоположения или габаритов постройки, их можно проводить без участия окружающих.