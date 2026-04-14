Напавший с дробовиком на школу в Турции ученик покончил с собой

Ученик, напавший с дробовиком на профессионально-технический лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, предварительно, покончил с собой, сообщает газета Sabah. Других учеников школы эвакуировали.

В результате нападения пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщил телеканал TGRT. По версии газеты Sabah, их число составило 17, среди них 12 учеников и трое учителей.

Как пишут источники, нападавшим оказался 18-летний ученик. Он вошел на территорию школы и открыл огонь во внутреннем дворе, после чего ворвался в здание, где продолжил беспорядочную стрельбу. Часть учащихся покинули классы, выпрыгнув из окон. На место прибыли спецназ полиции и медики.

Ранее в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре.

Позже появилась информация, что нижнекамский лицеист обсуждал план атаки на школу в тематических чатах. Судя по его переписке, он готовился заранее: доставал нужную атрибутику и фотографировался с ней. Кроме того, он отправлял одноклассникам видео нападений на школы и высмеивал религиозные взгляды.