В Сети появились кадры из турецкой школы, на которую напал подросток

В Сети появились кадры из турецкой школы, на которую напал подросток

В Сети опубликовали кадры из провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, где подросток пришел в школу с дробовиком. По предварительным данным, он ранил 17 человек.

На видео можно увидеть, как толпы людей выбегают из здания учебного учреждения. Вокруг школы также видны машины сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, слышны звуки сирены.

Ранее сообщалось, что нападение на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции привело к многочисленным пострадавшим. Нападавшим оказался 18-летний ученик, который был вооружен дробовиком. Он проник на территорию учебного заведения и открыл огонь во дворе.

По предварительной информации, нападавший покончил с собой. Остальных учеников эвакуировали из здания.

До этого в Нижнекамске 13-летний ученик лицея с ножом напал на уборщицу. Подросток также бросал петарды в коридоре. В момент происшествия другие учащиеся закрылись в кабинетах. После этого всех эвакуировали, а на место прибыли экстренные службы.