Стало известно, какими подарками обменялись Путин и президент Индонезии Путин подарил лидеру Индонезии самовар и получил в ответ вазу и миниатюру храма

Обмен подарками между президентом России Владимиром Путиным и лидером Индонезии Прабово Субианто состоялся после переговоров в Кремле, пишет агентство ANTARA. Глава РФ подарил коллеге самовар как традиционный символ русской культуры. Субианто в ответ вручил декоративную вазу с национальным орнаментом и миниатюрную копию храма Боробудур.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин после переговоров лично проводил президента Индонезии Прабово Субианто до автомобиля. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами в доброжелательной атмосфере.

Путин и Субианто планировали обсудить широкий круг тем, включая возможные поставки нефти. В индонезийском правительстве уточнили, что глава государства также собирался обозначить позицию страны по вопросам поддержания международной стабильности и мира.