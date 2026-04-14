14 апреля 2026 в 09:20

Стало известно, какими подарками обменялись Путин и президент Индонезии

Путин подарил лидеру Индонезии самовар и получил в ответ вазу и миниатюру храма

Владимир Путин и Прабово Субианто Владимир Путин и Прабово Субианто Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Обмен подарками между президентом России Владимиром Путиным и лидером Индонезии Прабово Субианто состоялся после переговоров в Кремле, пишет агентство ANTARA. Глава РФ подарил коллеге самовар как традиционный символ русской культуры. Субианто в ответ вручил декоративную вазу с национальным орнаментом и миниатюрную копию храма Боробудур.

Путин вручил индонезийскому лидеру самовар — традиционный символ русской культуры, связанный с чаепитием. В свою очередь Прабово преподнес российскому президенту декоративную вазу с национальным орнаментом батик, а также миниатюру одного из главных культурных символов Индонезии — храма Боробудур, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин после переговоров лично проводил президента Индонезии Прабово Субианто до автомобиля. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами в доброжелательной атмосфере.

Путин и Субианто планировали обсудить широкий круг тем, включая возможные поставки нефти. В индонезийском правительстве уточнили, что глава государства также собирался обозначить позицию страны по вопросам поддержания международной стабильности и мира.

