Симоньян предупредила о риске новых терактов в США

После возможного удара по Ирану США грозит повторение терактов 11 сентября, предупредила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. По ее словам, на преступления могут пойти «ошарашенные происходящим в мире» фанатики.

Не надо даже сомневаться, если у них получится, они устроят «11 сентября». Вопрос только в том, получится или нет. Это уже как сработают американские спецслужбы. Но то, что Америка как нация в ближайшие много-много лет должна жить оглядываясь, это 100%, — сказала Симоньян.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил NEWS.ru, что война с Ираном может обернуться для Соединенных Штатов чередой терактов на территории страны. По его мнению, Вашингтон преждевременно пытается делить «шкуру неубитого медведя», заявляя о победе над Тегераном.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа просчиталась в оценках готовности Ирана к длительному противостоянию. По словам американских журналистов, в Вашингтоне надеялись, что после убийства Хаменеи и ряда военных чиновников режим в Тегеране падет.