Немецкие автомобилисты могут получить льготы благодаря Ирану Мерц и лидеры правящих партий обсудят меры по стабилизации цен на топливо в ФРГ

Лидеры правящих немецких партий ХДС/ХСС и СДПГ организуют срочные встречи под руководством канцлера Фридриха Мерца, пишет газета Bild. На них обсудят дополнительные шаги по сдерживанию роста цен на топливо, включая льготы для автомобилистов, из-за ситуации на Ближнем Востоке и меры по снижению давления на экономику.

На выходные запланированы несколько экстренных встреч. Сегодня соберутся лидеры коалиции Мерц, (министр финансов и вице-канцлер ФРГ Ларс. — NEWS.ru) Клингбайль, Бэрбель Бас (СДПГ. — NEWS.ru) и Маркус Зедер (ХСС. — NEWS.ru). Среди тем: возможные льготы для автомобилистов, снижение налога на дизель для грузового транспорта, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в некоторых странах Европы запасов авиатоплива хватит на 8–10 дней. Из-за перебоев с поставками топлива в некоторых европейских аэропортах уже обсуждаются ограничения на заправку самолетов.

До этого зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич заявил, что запрет на экспорт топлива обеспечит стабильность на внутреннем рынке. По его словам, весной традиционно начинается рост потребления топлива: стартует посевная кампания, увеличивается транспортная активность, постепенно начинается туристический сезон.