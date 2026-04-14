14 апреля 2026 в 09:09

Определились все участники плей-офф НХЛ 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Определился состав участников плей-офф Национальной хоккейной лиги на текущий сезон, передает пресс-служба НХЛ на своем сайте. Это произошло после того, как клуб «Филадельфия Флайерз» в ночь с 13 на 14 апреля досрочно гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.

За трофей поборются «Каролина Харрикейнз», «Баффало Сэйбрз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», «Оттава Сенаторз» и упомянутая «Филадельфия Флайерз». Еще восемь команд утратили шансы на борьбу за трофей.

Так, в плей-офф не прошли «Детройт Ред Уингз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Помимо этого, из розыгрыша вылетел клуб «Вашингтон Кэпиталз», где выступает Александр Овечкин.

Ранее российский хоккеист на фоне многочисленных обсуждений возможного ухода из большого спорта помог одержать победу над «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 3:0. Овечкин в этой встрече отдал результативный пас.

Спорт
США
Александр Овечкин
НХЛ
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
