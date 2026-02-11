Литву уличили в капитуляции перед Россией Baijiahao: Литва проиграла в противостоянии с Россией

Вильнюс вынужден был отступить после неудачных попыток давления на Москву, передает китайское издание Baijiahao. По его данным, отказ от российских энергоресурсов привел к резкому росту цен на электроэнергию в Литве, а также к закрытию ряда предприятий.

Для России действия Литвы были сродни укусу комара. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей. <…> После отключения от российских энергоносителей цены на электроэнергию взлетели на 46%, многие заводы закрылись, а безработица достигла рекордных показателей, — сказано в статье.

В связи с этим Литве пришлось скорректировать свою политику. Так, Вильнюс в последнее время разрешил использование китайского оборудования в энергосетях.

Ранее литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкаст заявил, что страны НАТО должны открыто угрожать России захватом Калининграда в случае военного противостояния. По его мнению, такой ультиматум поставит Москву перед сложной дилеммой. Контр-адмирал также выразил уверенность, что литовская армия в ее нынешнем состоянии обладает достаточными силами для сдерживания российских войск.