17 января 2026 в 10:50

Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов

Екатеринбурженка пойдет под суд за организацию сети борделей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Екатеринбурге полиция задержала 29-летнюю владелицу сети борделей, работавших под видом массажных салонов, сообщает портал E1.RU. Женщина арендовала три помещения в центре города и на Уралмаше — на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева.

Полицейские выяснили, что для прикрытия обвиняемая использовала подставное юридическое лицо, а персонал набирала через объявления в интернете. Доходы в заведениях распределялись по четкой схеме: большая часть выручки уходила владелице, в то время как исполнительницы получали менее половины суммы.

Получаемые в салонах доходы распределялись следующим образом: 40% получали «массажистки», 10% — администратор. Остальное оставалось организатору нелегального бизнеса, — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Разоблачить сеть удалось благодаря бдительности горожан: на странные салоны начали массово жаловаться соседи, уставшие от подозрительных посетителей. Сотрудники уголовного розыска провели проверку и пресекли деятельность притонов.

Ранее две жительницы Абакана были признаны виновными в организации занятия проституцией и похищений людей. Суд назначил 33-летней осужденной три года и три месяца лишения свободы с отсрочкой, а 40-летней — четыре года с отсрочкой.

